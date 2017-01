Jornal Tradição

O número de pessoas com pressão arterial alta aumentou substancialmente em todo o mundo nos últimos 25 anos, colocando bilhões em risco elevado de doenças cardíacas, acidente vascular cerebral e doenças renais, diz um novo estudo publicado na terça-feira (10), pelos pesquisadores do Instituto de Métricas de Saúde e Avaliação da Universidade de Washington (EUA). Você já teve que modificar hábitos por conta do diagnóstico de pressão alta?

